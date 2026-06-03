La trasformazione di Arisa in tour | dagli occhiali di Sincerità al look lingerie col reggicalze

Arisa sta portando in tour in Italia il progetto Foto Mosse, durante il quale si esibisce con la sua voce e mostra anche un’evoluzione nel look. Sul palco, l’artista passa dagli occhiali indossati durante il periodo di Sincerità a un abbigliamento più audace, includendo un look lingerie con reggicalze. La tournée mette in evidenza sia le capacità vocali che i cambiamenti estetici dell’artista nel corso degli anni.

Arisa sta girando l'Italia con il tour Foto Mosse. Sul palco non solo rivela la sua incredibile voce, mostra anche la trasformazione messa in atto dai tempi di Sincerità a oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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