La storia d' Italia a ritmo di musica | teatri bande e l' eco di Verdi in mostra

Una mostra mette in evidenza il ruolo della musica nel Risorgimento italiano, con esposizioni di strumenti, spartiti e costumi d’epoca. Tra le pareti si trovano pezzi legati a teatri, bande e compositori come Verdi, che hanno contribuito a creare un’atmosfera di identità nazionale attraverso le note. La mostra ripercorre l’importanza della musica come elemento culturale e simbolico di quell’epoca.

Non solo battaglie, proclami e uomini politici. C’è anche la musica tra i protagonisti del Risorgimento italiano. È questo il filo conduttore della mostra dedicata al rapporto tra melodramma, identità nazionale e Romagna ottocentesca, un percorso che mette al centro il ruolo di compositori. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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