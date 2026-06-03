La storia di Fabio e Mery i due genitori brianzoli con il sogno di salvare i ragazzi attraverso l' orto e l' amore per gli animali

Fabio e Mery, due genitori della Brianza, sono stati coinvolti in un procedimento legale. La loro storia include una vita dedicata allo sport, in particolare alla muay thai, e successivamente alla scuola e al lavoro. Hanno anche formato una famiglia, con un matrimonio e figli. La vicenda riguarda aspetti personali e familiari, senza dettagli specifici sui motivi legali o sulle accuse. La notizia si concentra sugli eventi principali e sui passaggi della loro vita.

Una vita dedicata allo sport (in particolare alla muay thai), alla scuola prima e al lavoro poi. Successivamente sono arrivati l’amore, il matrimonio e i figli. Ma anche il covid. A quel punto la vita di Fabio ha avuto una svolta: in quei mesi recluso in casa in lui è nata la passione per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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