Ultima fase di lavori sul viadotto Re nuove modifiche alla viabilità sulla statale 115
Nel pomeriggio inizierà l’ultima fase dei lavori sul viadotto Re, situato in territorio di Porto Empedocle. Le operazioni seguono la conclusione degli interventi che hanno comportato la sostituzione della barriera di sicurezza con un nuovo sistema dotato di illuminazione guard-led. La viabilità sulla statale 115 subirà modifiche temporanee durante questa fase di lavori.
Nel pomeriggio prenderà il via l’ultima fase dei lavori di completamento del Viadotto Re, in territorio di Porto Empedocle, dopo la conclusione degli interventi che hanno portato alla sostituzione della barriera di sicurezza con un sistema di ultima generazione dotato di illuminazione guard-led.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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