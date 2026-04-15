Dalle ferite del passato al futuro | il viaggio dei giovani trentini

Venticinque giovani residenti nel territorio trentino hanno completato un percorso di approfondimento storico, partendo dalle ferite del passato e arrivando ai luoghi simbolo della nascita dell’integrazione europea. Il progetto si è concentrato sulla memoria storica e sulla comprensione degli eventi che hanno segnato il processo di integrazione. Durante le attività, i partecipanti hanno visitato siti storici e partecipato a incontri di discussione, approfondendo le tematiche legate alla storia europea.

Venticinque giovani residenti nel territorio trentino hanno concluso un percorso di approfondimento storico e partendo dalle ferite del passato per arrivare ai luoghi simbolo della nascita dell’integrazione europea. Il gruppo, composto da ragazzi e ragazze di circa vent’anni con diverse occupazioni tra studio universitario presso i dipartimenti di Trento, lavoro e preparazione alla maturità, ha preso parte al progetto Visioni d’Europa attraverso un itinerario che ha toccato Marzabotto e l’isola di Ventotene. Il viaggio è iniziato il 9 aprile scorso con una tappa fondamentale nella provincia di Bologna, a Marzabotto, dove il gruppo ha affrontato la memoria degli eccidi nazifascisti del 1944 per riflettere sulle derive del nazionalismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle ferite del passato al futuro: il viaggio dei giovani trentini Notizie correlate Dall’Etna nuove rotte per l’agricoltura romagnola: il viaggio studio dei Giovani Coldiretti guarda al futuroNon una semplice visita tecnica, ma un passaggio di crescita dentro una fase decisiva per l’agricoltura italiana. Giornata del Made in Italy: dalle terme il modello che unisce tradizione, giovani e futuroMettere insieme una sorgente termale che scorre da millenni e una nuova generazione chiamata a riscriverne il futuro potrebbe sembrare un esercizio... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Come trasformare i traumi del passato in risorse: guida pratica; La guerra uccide e distrugge ma Cristo vince la morte per sempre; La Buona Stella, due destini e una borsa piena di soldi; Serena Bortone: Al primo incarico in Rai mi chiesero di trovare un pitone. Racconto la sessualità femminile soffocata per centinaia di anni. Questa città conserva le ferite del passato. Perciò mi affascinaAnselm Kiefer si presenta in Sala delle Cariatidi, a Palazzo Reale di Milano, in cappottone nero lungo, aperto. Indossa una camicia candida e occhialetti tondi: i suoi ottant’anni sembrano parecchi di ... ilgiornale.it Martedì sera, un uomo ha dato in escandescenze – Ha minacciato i presenti e si è autoinferto delle ferite – La Polizia lo ha fermato e ha rinvenuto un coltello facebook “Picchiano anche le persone ferite”. “Noi violentate di continuo e ammanettate”: 33 testimonianze raccontano la tratta di donne migranti tra Tunisia e Libia. @pietrobar x.com