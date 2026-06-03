Una donna conosciuta come Beba ha ripreso a camminare dopo un anno di ricovero e riabilitazione a seguito di un incidente. La donna, nota per la sua partecipazione a eventi sportivi locali, ha dichiarato che oggi inizia la fase di recupero dopo un lungo periodo di sofferenza e cure. L’incidente ha coinvolto la sua mobilità, ma ora si muove con l’aiuto di un tutore e sta riprendendo le attività quotidiane.

Fano, 3 giugno 2026 – A Fano la conoscono tutti come Beba. Per anni è stata uno dei volti più noti dell’estate sportiva fanese, anima dei campetti da beach volley dell’Arzilla e punto di riferimento per tanti appassionati della sabbia. Poi, nel 2023, aveva scelto di raccontare pubblicamente un’altra battaglia, quella contro l’endometriosi, una malattia che per anni aveva condizionato la sua vita. Oggi Debora Guidi, 49 anni, torna a raccontarsi. Questa volta per parlare di una prova arrivata all’improvviso, senza preavviso, in appena quattro secondi. “Da giugno dell’anno scorso la mia vita è cambiata. Sono bastati circa quattro secondi per stravolgerla e non sono riuscita a impedirlo ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rinascita di Beba dopo il drammatico incidente: “Un anno di calvario, ma oggi inizia finalmente la discesa”

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