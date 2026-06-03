Fiorello ha espresso il suo disappunto dopo che la Rai ha deciso di non trasmettere più uno dei programmi più amati dell’estate televisiva. La decisione ha suscitato reazioni di protesta, considerando il ruolo del programma come appuntamento fisso delle serate estive. La trasmissione, che da anni accompagna le serate calde con musica e intrattenimento, non sarà più in programmazione questa estate. La scelta ha generato commenti di insoddisfazione tra il pubblico e i fan dello show.

L’estate televisiva è spesso sinonimo di tradizioni che si ripetono anno dopo anno. Alcuni programmi diventano veri e propri punti di riferimento stagionali, capaci di accompagnare il pubblico durante le serate più calde e di evocare ricordi legati alla storia della televisione italiana. Proprio per questo motivo una recente scelta della Rai ha acceso il dibattito tra gli spettatori e ha trovato un critico d’eccezione in Fiorello, che non ha nascosto il proprio disappunto commentando i nuovi palinsesti estivi annunciati dall’azienda di Viale Mazzini. La Rai fa discutere: perché chiudere un programma amatissimo e culturalmente rilevante?. Tra le novità previste per la stagione estiva, una in particolare ha sorpreso molti telespettatori: l’assenza di Techetechetè nella sua tradizionale collocazione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorello.

© Donnapop.it - La Rai ci sta privando di uno dei programmi più belli e Fiorello giustamente furioso: ecco di quale si tratta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubThe Weakest Emperor Became the Strongest Tyrant!

Notizie e thread social correlati

Uno dei cantanti più famosi d’Italia ha rivelato di guardare il Grande Fratello: Ilary Blasi gongola, ecco di chi si trattaUn noto cantautore italiano ha annunciato di seguire regolarmente il programma televisivo Grande Fratello Vip, attirando l’attenzione dei media e dei...

Come ogni anno per questi due giorni di gite fuori porta e di grigliate con gli amici, ci si chiede che tempo farà. Ecco quale scenario si sta profilando all'orizzontePer il periodo di Pasqua e Pasquetta, le previsioni indicano un clima variabile con possibilità di precipitazioni nelle ore pomeridiane.