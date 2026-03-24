Per il periodo di Pasqua e Pasquetta, le previsioni indicano un clima variabile con possibilità di precipitazioni nelle ore pomeridiane. Le temperature si aggirano intorno ai valori stagionali, con massime che raggiungono i 15-20 gradi. Le condizioni meteorologiche potrebbero influenzare le attività all'aperto, come gite e grigliate, previste per questi due giorni.

C he tempo farà a Pasqua o Pasquetta? È importante saperlo perché si sa, appena ci si stende sul prato per il pic nic, ecco la pioggia. Giusto per non contraddire la leggenda, anche nel 2026, per domenica 5 e lunedì 6 aprile, le prime analisi meteorologiche di lungo periodo suggeriscono che la tradizione potrebbe essere rispettata in pieno. È vero, tuttavia, che mancano ancora diverse settimane e non è facile ancora fare previsioni di lungo periodo. La magia delle uova di Pasqua fatte in casa: come realizzarle con stile e fantasia X Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta 2026? Le previsioni meteo. Detto questo, i modelli matematici stanno iniziando a tracciare una strada che, comunque, sembra portare dritta verso l’instabilità, lasciando poco spazio ai sogni di un weekend interamente soleggiato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come ogni anno per questi due giorni di gite fuori porta e di grigliate con gli amici, ci si chiede che tempo farà. Ecco quale scenario si sta profilando all'orizzonte

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