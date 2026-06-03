La raccolta differenziata? Puzza dalla testa!

La raccolta differenziata nel Comune di Palermo è spesso criticata per problemi di gestione e igiene. Le persone lamentano odori sgradevoli e inefficienze nel sistema di smaltimento dei rifiuti. Non sono stati riportati interventi ufficiali per migliorare la situazione. La questione riguarda principalmente la qualità della raccolta e il trattamento dei rifiuti, senza indicare soluzioni concrete o azioni intraprese dalle autorità locali.

Diciamolo pure: la raccolta differenziata nel Comune di Palermo è la classica "lotta persa in partenza". Quella cosa per cui vale il detto "il pesce puzza dalla testa". Non mi riferisco al servizio "porta a porta", anche perché tale servizio non risulta, ahimè, ancora funzionante nella zona dove. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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