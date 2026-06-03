La procura di Milano ha concluso che non ci sono irregolarità nella concessione della grazia a Nicole Minetti. La decisione lascia prevedere che il provvedimento sarà probabilmente confermato dal Presidente della Repubblica, che aveva richiesto ulteriori controlli prima di pronunciarsi. La vicenda riguarda il procedimento di clemenza che ha coinvolto l'ex consigliera regionale.

Che quindi con ogni probabilità verrà confermata da Mattarella, che aveva chiesto nuove verifiche dopo un’inchiesta del Fatto Quotidiano La procura generale di Milano ha confermato il proprio parere positivo sulla grazia concessa all’ex consigliera regionale della Lombardia Nicole Minetti, messa in dubbio da un’inchiesta del Fatto Quotidiano, che aveva contestato la correttezza del processo con cui era stata data. Ci si aspetta che adesso il ministero della Giustizia confermerà le proprie conclusioni, e che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella convaliderà di conseguenza la grazia, mettendo fine a un caso molto discusso sui media e dall’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - La procura di Milano non ha trovato anomalie nella grazia a Nicole Minetti

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