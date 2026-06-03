La nuova frontiera estiva è lo strawberry beige
Per l’estate 2026, il biondo fragola si rinnova con la creazione dello strawberry beige. Questa tonalità combina il colore biondo fragola con sfumature più scure, più vicine alle tonalità brunette, e tinte più chiare della palette. La nuova colorazione mira a offrire un risultato equilibrato tra profondità e luminosità. La scelta si rivolge a chi desidera un look estivo che unisca calore e naturalezza.
Per l’estate 2026 il biondo fragola si aggiorna. Nasce lo strawberry beige: una miscela biondo fragola che equilibra la profondità delle tonalità più brunette con le tinte più chiare della palette. Il punto di partenza, infatti, è una tonalità beige in cui caldo e freddo si bilanciano, lasciando spazio al rosso (o rosa) fragola di portare la sua cromaticità riflessi delicati e zuccherini a ogni ciocca. Strawberry beige, il biondo fragola dell’estate 2026. Questa tonalità di biondo è il perfetto punto di equilibrio tra beige e rosso: racchiude un po’ di tutti e due, dando vita ad una miscela perfettamente bilanciata. Per crearlo si parte da una base arricchita di un gloss che porta lucentezza dando un colore deciso, per quanto sottile nel carattere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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