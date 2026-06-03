La nuova frontiera estiva è lo strawberry beige

Da metropolitanmagazine.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l’estate 2026, il biondo fragola si rinnova con la creazione dello strawberry beige. Questa tonalità combina il colore biondo fragola con sfumature più scure, più vicine alle tonalità brunette, e tinte più chiare della palette. La nuova colorazione mira a offrire un risultato equilibrato tra profondità e luminosità. La scelta si rivolge a chi desidera un look estivo che unisca calore e naturalezza.

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Per l’estate 2026 il biondo fragola si aggiorna. Nasce lo strawberry beige: una miscela biondo fragola che equilibra la profondità delle tonalità più brunette con le tinte più chiare della palette. Il punto di partenza, infatti, è una tonalità beige in cui caldo e freddo si bilanciano, lasciando spazio al rosso (o rosa) fragola di portare la sua cromaticità riflessi delicati e zuccherini a ogni ciocca. Strawberry beige, il biondo fragola dell’estate 2026. Questa tonalità di biondo è il perfetto punto di equilibrio tra beige e rosso: racchiude un po’ di tutti e due, dando vita ad una miscela perfettamente bilanciata. Per crearlo si parte da una base arricchita di un gloss che porta lucentezza dando un colore deciso, per quanto sottile nel carattere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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