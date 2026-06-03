La nostra Repubblica Uno Stato antifascista e dall’impronta europeista

In occasione degli ottant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana, si ricorda che questa nasce dalla Resistenza, con un’impronta antifascista ed europeista. La celebrazione sottolinea il legame tra la nascita dello Stato e le lotte partigiane contro il fascismo. La data rappresenta anche un omaggio alla storia di un paese che si è affermato come democrazia democratica. La ricorrenza si svolge con eventi e manifestazioni ufficiali.

Festeggiamo ottant’anni della Repubblica Italiana, figlia della Resistenza, quindi antifascista ed europeista. Il primo appello alla resistenza armata al nazifascismo venne lanciato su L’Unità Europea il giornale del Movimento Federalista Europeo, fondato da Altiero Spinelli nel 1943, dopo la liberazione da Ventotene, dove nel 1941 aveva scritto il Manifesto per un’Europa libera e unita, elaborato insieme a Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, oltre che Ursula Hirschmann e Ada Rossi. Quella tradizione influenzò l’articolo 11 della Costituzione, richiamato dal Presidente Mattarella nel discorso per la Festa della Repubblica: “L’Italia ripudia la... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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