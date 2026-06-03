Un giornalista ha condiviso la sua esperienza a Torino legata alla WWE. In un messaggio rivolto ai lettori di Zonawrestling.net, ha annunciato la sua partecipazione a un evento e ha salutato il pubblico, mantenendo un tono informale e diretto. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’evento o sulle attività svolte durante la visita. La comunicazione si concentra sulla presenza dell’autore a Torino in occasione di un appuntamento con il mondo della WWE.

Amici ed amiche di Zonawrestling.net, un saluto a tutti voi dal vostro Dario Rondanini, di nuovo con voi per un altro dei nostri appuntamenti settimanali. Per una volta vorrei provare a lasciar perdere il pezzo di opinione, cercando di fare però una cosa a parer mio non meno difficile: raccontarvi la mia esperienza di domenica e lunedì a Torino, tra Clash in Italy e la puntata di RAW successiva. Come prima cosa, cercherò di spiegare il perchè voglio raccontarvelo. Nella mia personale visione, il wrestling deve essere prima di tutto emozione, e dopo la grande emozione che abbiamo vissuto in questi due giorni, mi sembrava opportuno e doveroso condividerla con i nostri affezionati lettori. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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© Zonawrestling.net - La mia esperienza a Torino per la WWE

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La mia prima esperienza a WWE Monday night Raw

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La mia esperienza live a #WWEClash raccontata al meglio, in compagnia del Maestro Samele e del Sindaco @TheDocMB, sperando di non aver fatto troppo casino in assenza del Prof. alla guida del #TWDS. #WWERaw #Torino #WrestlingDestination ? x.com