Un uomo straniero ha investito con il furgone diverse persone, tra cui una minore, in seguito a una lite per un parcheggio. L’incidente è avvenuto nel corso di una discussione tra passanti e l’autista, che ha travolto i presenti senza fermarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche e le motivazioni dell’accaduto. Nessuna informazione sulle condizioni delle vittime è ancora stata resa nota.

Una banale lite per un parcheggio: e un attimo di furia in un momento come tanti ha rischiato di trasformare una giornata qualunque in una tragedia. Siamo a Eboli, in provincia di Salerno, dove la tensione è esplosa nel rione Pescara, dove un cittadino straniero di nazionalità bulgara al volante del suo furgone, al culmine di una violenta lite per un parcheggio con un automobilista, ha perso completamente il controllo. In preda alla rabbia, l’uomo è salito a bordo del suo mezzo, e ha travolto deliberatamente le persone che si è trovato davanti: inclusa una ragazzina di appena 15 anni. Choc a Eboli, la lite per un parcheggio scatena l’inferno. Il bilancio è pesante: due feriti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e si trovano attualmente in prognosi riservata per gravi lesioni agli arti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La lite per un parcheggio finisce nel sangue: straniero travolge i passanti col furgone, compresa una minore. Ira FdI: città fuori controllo (video)

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