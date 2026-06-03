La linea Seregno-Carnate sarà riattivata ma c' è un comune che rischia di essere bloccato dal traffico

Notizia in breve

La linea ferroviaria Seregno-Carnate sarà riattivata, consentendo ai pendolari di raggiungere Milano senza utilizzare l’auto. Tuttavia, un comune potrebbe affrontare problemi di traffico a causa di questa riattivazione. La ripresa dei servizi ferroviari permette di evitare l’uso del mezzo privato, ma non sono stati ancora chiariti i possibili effetti sul traffico locale in alcune zone. La riattivazione è prevista nelle prossime settimane.