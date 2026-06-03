La linea Seregno-Carnate sarà riattivata ma c' è un comune che rischia di essere bloccato dal traffico
La linea ferroviaria Seregno-Carnate sarà riattivata, consentendo ai pendolari di raggiungere Milano senza utilizzare l’auto. Tuttavia, un comune potrebbe affrontare problemi di traffico a causa di questa riattivazione. La ripresa dei servizi ferroviari permette di evitare l’uso del mezzo privato, ma non sono stati ancora chiariti i possibili effetti sul traffico locale in alcune zone. La riattivazione è prevista nelle prossime settimane.
I pendolari brianzoli tirano un sospiro di sollievo: con la riattivazione della linea Seregno-Carnate sarà possibile raggiungere Milano (anche senza il Besanino) senza dover prendere l’auto. Ma mentre chi si sposta con il treno festeggia, ci sono anche lavoratori che temono la paralisi. La. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie e thread social correlati
Buona notizia per i pendolari: verrà riattivata la linea Seregno-CarnateÈ stata annunciata la riattivazione della linea ferroviaria tra Seregno e Carnate, prevista per i prossimi mesi.
Temi più discussi: La linea Seregno-Carnate sarà riattivata, ma c'è un comune che rischia di essere bloccato dal traffico; Lombardia: varato il nuovo orario estivo del trasporto ferroviario; Regione Lombardia, treni. Assessore Lucente presenta l’adeguamento orario estivo; Carnate dice sì ai ’Patti digitali’ Regole condivise sull’uso di smartphone e computer.
Lombardia, dal 7 settembre torna operativa la linea ferroviaria Seregno - Carnate x.com
Dal 7 settembre torna la linea ferroviaria R15 Seregno-Carnate. La decisione, annunciata dall'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente al termine di un tavolo tecnico a Palazzo Lombardia, è stata presa per garantire un collegamento alternativo durant facebook
TRENI, RIATTIVATA LA LINEA R15 SEREGNO-CARNATE: ATTENZIONE AL LECCHESELa riattivazione della Seregno-Carnate, insieme al mantenimento dell’offerta ferroviaria tra Lecco e Triuggio e alla riorganizzazione dei servizi sostitutivi, rappresenta una risposta concreta che ... lecconews.news
Treni, dal 7 settembre verrà riattivata la R15 Seregno-CarnateLe novità emerse nel tavolo tecnico di oggi in Regione. L'assessore Lucente: Massima attenzione nei confronti dei cittadini della Brianza e del Lecchese e una risposta concreta rispetto al periodo di ... leccotoday.it