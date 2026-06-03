La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per due giorni di fila | gli orari

Notizia in breve

La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo per due giorni consecutivi. La chiusura è stata decisa per permettere attività di verifica, manutenzione e prove sul materiale e sulla linea. L'azienda di trasporto ha comunicato gli orari di chiusura anticipata, senza specificare le fasce orarie precise. La chiusura è temporanea e riguarda l’intera linea.