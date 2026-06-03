La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per due giorni di fila | gli orari

Da napolitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo per due giorni consecutivi. La chiusura è stata decisa per permettere attività di verifica, manutenzione e prove sul materiale e sulla linea. L'azienda di trasporto ha comunicato gli orari di chiusura anticipata, senza specificare le fasce orarie precise. La chiusura è temporanea e riguarda l’intera linea.

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Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per due giorni di fila.La chiusura anticipata sarà in vigore da mercoledì 3 a giovedì 4 giugno 2026.Questi gli orari delle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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