La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila | gli orari

La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo per quattro giorni consecutivi. L'Anm ha comunicato che le chiusure sono necessarie per effettuare verifiche, interventi di manutenzione e prove sul materiale rotabile. Durante questo periodo, i treni non saranno disponibili al pubblico e gli orari di servizio subiranno modifiche. La misura riguarda esclusivamente i quattro giorni indicati.

Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 16 a giovedì 19 marzo 2026. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Napoli usa la nostra Partner App gratuita! . 🔗 Leggi su Napolitoday.it Linea 2 della metropolitana di Napoli: riqualificazione della stazione di Montesanto Tutti gli aggiornamenti su La Linea 1 della metropolitana di... Temi più discussi: Metro Linea 1, interventi straordinari nel piano atrio: una stazione chiude al pubblico dalle 18.00; Napoli, Linea 1: ecco la Stazione Tribunale al Centro Direzionale. Cosenza: rilancia area periferica; Napoli, Metro Linea 1 chiude prima dal 9 al 12 marzo: gli orari delle ultime corse; La metro a Capodichino ora è più vicina: abbattuto l’ultimo diaframma della galleria dei treni. IL VIDEO - L'abbattimento del diaframma alla stazione Di Vittorio della Linea 1 della metroCon l'abbattimento del diaframma si completa il percorso fino alla futura stazione Di Vittorio della tratta Piscinola-Capodichino della Linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta gestita da Eav. La ... rainews.it Il traguardo della metropolitana e la mobilità da ripensareSono trascorsi quasi cinquant’anni dalla posa della prima pietra della Linea 1 della metropolitana di Napoli, avvenuta il 22 dicembre 1976 a piazza Medaglie d’Oro ... ilmattino.it Le linee 5 e 19L, sostituite da bus nella tratta Porta Maggiore - piazza dei Gerani nelle due direzioni. La linea 14L sostituita da bus nella tratta Porta Maggiore - largo Preneste - Togliatti. #mobilita #romamobilita x.com : da oggi lunedì 16 a giovedì 19 Marzo per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, anticipa la chiusura. Ultime corse viaggiatori: da Piscinola, ore 20:46 da Centro Direzionale ore 21:16 - facebook.com facebook