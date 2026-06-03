La Juventus sta monitorando Pau Navarro, difensore del Villarreal, come possibile acquisto per la prossima sessione di mercato. Il club valuta rinforzi nel reparto difensivo, considerando uscite e nuovi innesti. La società sta analizzando le opzioni per migliorare la linea arretrata senza alterare gli equilibri finanziari. La trattativa con Navarro non è ancora ufficiale. La squadra è pronta a intervenire per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

La Juventus sarà una delle squadre più attive sul mercato nella prossima finestra estiva. Tra i reparti destinati a subire stravolgimenti c’è la difesa, dove alcune uscite potrebbero aprire la strada a nuovi innesti senza compromettere gli equilibri finanziari del club bianconero. Tra i profili monitorati spunta Pau Navarro, difensore spagnolo classe 2004 di proprietà del Villarreal. Il suo nome rappresenta una soluzione interessante sia per il presente sia per il futuro del reparto arretrato della Juve. L’identikit di Pau Navarro: duttilità e solidità per il difensore del Villarreal. Cresciuto nel settore giovanile del Villarreal, Navarro ha compiuto il definitivo salto in prima squadra nell’ultima stagione, ritagliandosi un ruolo sempre più importante nella formazione guidata da Marcelino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - La Juventus segue Pau Navarro: chi è il talento difensivo del Villarreal

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