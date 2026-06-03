la guerra a due facce che mette trump alle strette colpire qeshm per arrivare a hormuz

Un attacco aereo ha colpito l’isola di Qeshm, vicino allo stretto di Hormuz, secondo fonti militari. L’obiettivo è quello di limitare le attività militari e strategiche nell’area. Nel frattempo, le tensioni tra le due nazioni si sono intensificate, con esercitazioni militari e dichiarazioni aggressive. Non ci sono ancora notizie di vittime o danni ingenti. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle forze coinvolte.

Roma, 3 giugno 2026 – In realtà le guerre sono due, procedono su piani paralleli ed entrambe hanno il potere di piegare l’avversario. Sia l’Iran sia gli Stati Uniti stanno puntando su quella che gli riesce meglio. Partiamo dalla guerra delle parole, dove ormai, da settimane sentiamo una sequela di conferme e smentite dalle quali si fa davvero fatica a capire che punto sia il memorandum da cui poi dovrebbe partire il negoziato. L’ultima, solo in ordine di tempo, è la dichiarazione del presidente americano, Donald Trump, secondo il quale i colloqui con la Repubblica Islamica stanno andando avanti e che è coinvolto anche l’ayatollah Mojtaba Khamenei, lo stesso di cui il presidente, in marzo, aveva affermato di non sapere se fosse vivo o morto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La nuova guerra nel Golfo mette l'Africa in ginocchio

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