La Costa d' Amalfi protagonista a Linea Verde | l' annuncio
La Costa d’Amalfi sarà al centro di una nuova puntata di Linea Verde, trasmessa domenica 7 giugno 2026 alle 12. La regione sarà mostrata in diretta sulla rete nazionale.
La Costa d’Amalfi torna protagonista della televisione nazionale con una nuova puntata di Linea Verde, in onda domenica 7 giugno 2026 a partire dalle 12.20 su Rai Uno o in streaming su Rai Play. Sarà la chiusura di stagione del programma della rete ammiraglia della Rai. Un viaggio condotto da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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