La cosa migliore di Euphoria 3 è che non ci sarà Euphoria 4 | è la fine di una sofferenza

Nella notte tra domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 2026, su Sky e HBO è stato trasmesso l’ultimo episodio di Euphoria 3, intitolato In God We Trust. Si tratta dell’ottavo episodio e della conclusione della terza stagione della serie. La produzione, creata e prodotta da Sam Levinson, vede nel cast alcune attrici e attori che hanno lanciato diverse stelle emergenti nel panorama televisivo. Non ci sarà una quarta stagione.

Nella notte tra domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 2026, su Sky ed HBO è uscito In God We Trust, ottavo e ultimo episodio di Euphoria 3, terza stagione della serie creata e prodotta da Sam Levinson e interpretata da un cast che, dalla prima stagione, ha lanciato almeno tre stelle nel firmamento. 🔗 Leggi su Today.it

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e anche questo lunedì mi sono completamente dimenticata di euphoria,,,, spero che l’ep di oggi sia migliore di quello scorso (la noia mortale) x.com

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