La Cei riprende i cappellani militari Meglio benedire toghe rosse e Ong?

Notizia in breve

La Conferenza Episcopale Italiana ha annunciato il ritorno dei cappellani militari nelle cerimonie pubbliche, suscitando reazioni contrastanti. Monsignor Savino ha criticato la presenza dei religiosi alla sfilata, affermando che non dovrebbero essere semplici ornamenti delle forze armate. La questione riguarda il ruolo dei cappellani e il loro coinvolgimento in eventi ufficiali, con opinioni diverse tra chi li vede come parte integrante delle istituzioni e chi li considera estranei a certe manifestazioni pubbliche.