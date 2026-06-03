La Cei riprende i cappellani militari Meglio benedire toghe rosse e Ong?
La Conferenza Episcopale Italiana ha annunciato il ritorno dei cappellani militari nelle cerimonie pubbliche, suscitando reazioni contrastanti. Monsignor Savino ha criticato la presenza dei religiosi alla sfilata, affermando che non dovrebbero essere semplici ornamenti delle forze armate. La questione riguarda il ruolo dei cappellani e il loro coinvolgimento in eventi ufficiali, con opinioni diverse tra chi li vede come parte integrante delle istituzioni e chi li considera estranei a certe manifestazioni pubbliche.
Voleva andare all’evento di Magistratura democratica per spingere il No al referendum sulla giustizia e a difesa dei «valori costituzionali» presuntamente messi in pericolo. Già dalla vigilia si era fatto sentire a colpi di versetti delle Sacre scritture. Ovvero, nel suo caso, la Costituzione: «L’articolo 11, che ripudia la guerra, resta una delle espressioni più alte della nostra storia democratica: non una formula retorica, ma una scelta di civiltà», aveva detto all’Ansa. «In questa prospettiva, ritengo che la presenza dei cappellani militari non vada valorizzata nella cornice delle parate, quasi fosse parte dell’apparato celebrativo delle armi. 🔗 Leggi su Laverita.info
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