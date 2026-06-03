Kluivert prosegue la dinastia dei figli d’arte alla Juve? Tutti i precedenti
Un giovane calciatore, figlio di un ex attaccante internazionale, ha firmato con la Juventus, proseguendo la tradizione di figli d’arte nel club. La società ha confermato l’ingaggio, che si aggiunge a precedenti come Vieri e Thuram. La firma è arrivata nel settore giovanile, con un contratto a lungo termine. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società attraverso i canali ufficiali. Il ragazzo ha già iniziato gli allenamenti con la squadra primavera.
Vlahovic Juve, è addio: fumata nera definitiva. Non c’è intesa economica Vlahovic o Kolo Muani: chi ha segnato di più negli ultimi anni? Analogie e differenze Grelaud Juventus, c’è la firma sul rinnovo: per il classe 2007 scatta anche la promozione in Next Gen! I dettagli Nessun esordio di giocatori dal settore giovanile, ma davvero non accadeva da 32 anni? La bufala che sta circolando sul web – New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Juventus Next Gen e Primavera scelgono la continuità: confermati Brambilla e Padoin in panchina per la prossima stagione Juventus Women, doppio ribaltone: Canzi e Bruzzano out, Mazzetta in stand by. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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