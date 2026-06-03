Un giovane calciatore, figlio di un ex attaccante internazionale, ha firmato con la Juventus, proseguendo la tradizione di figli d’arte nel club. La società ha confermato l’ingaggio, che si aggiunge a precedenti come Vieri e Thuram. La firma è arrivata nel settore giovanile, con un contratto a lungo termine. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società attraverso i canali ufficiali. Il ragazzo ha già iniziato gli allenamenti con la squadra primavera.

Vlahovic Juve, è addio: fumata nera definitiva. Non c’è intesa economica Vlahovic o Kolo Muani: chi ha segnato di più negli ultimi anni? Analogie e differenze Grelaud Juventus, c’è la firma sul rinnovo: per il classe 2007 scatta anche la promozione in Next Gen! I dettagli Nessun esordio di giocatori dal settore giovanile, ma davvero non accadeva da 32 anni? La bufala che sta circolando sul web – New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Juventus Next Gen e Primavera scelgono la continuità: confermati Brambilla e Padoin in panchina per la prossima stagione Juventus Women, doppio ribaltone: Canzi e Bruzzano out, Mazzetta in stand by. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kluivert prosegue la dinastia dei figli d’arte alla Juve? Tutti i precedenti

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