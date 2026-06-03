Kharkiv | tra droni e mine la sfida di una città sotto assedio

Notizia in breve

Gli abitanti di Saltivka vivono con droni e mine che sorvolano e circondano la città. Le strade sono vuote e le attività quotidiane sono limitate, con molte persone che evitano gli spazi aperti. Sistemi di sorveglianza elettronica monitorano continuamente il cielo, mentre le forze armate rafforzano le difese contro attacchi aerei e incursioni. La presenza di mine lungo le vie rende difficile spostarsi senza rischi, trasformando la routine in una sfida costante.