Kharkiv | tra droni e mine la sfida di una città sotto assedio
Gli abitanti di Saltivka vivono con droni e mine che sorvolano e circondano la città. Le strade sono vuote e le attività quotidiane sono limitate, con molte persone che evitano gli spazi aperti. Sistemi di sorveglianza elettronica monitorano continuamente il cielo, mentre le forze armate rafforzano le difese contro attacchi aerei e incursioni. La presenza di mine lungo le vie rende difficile spostarsi senza rischi, trasformando la routine in una sfida costante.
Come cambia la routine quotidiana degli abitanti di Saltivka? Quali tecnologie monitorano costantemente il cielo sopra la città? Quanto tempo servirà per bonificare completamente il suolo ucraino? Perché il pericolo non svanirà con la fine delle ostilità??? In Breve Il quartiere Saltivka dista circa 30 chilometri dal confine con la Russia. Borys stima 10 o 15 anni per completare lo sminamento del territorio. L'uso costante di smartphone monitora missili e velivoli armati so . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Ukrainian Forces mine the land corridor to Crimea - Z-channels on alert: What we feared has begun
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