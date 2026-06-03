La Juventus non ha rinnovato il contratto di Dusan Vlahovic, che ora si trova senza accordo con il club. L’attaccante serbo, arrivato come uno dei principali acquisti, rimane senza un’estensione contrattuale. La decisione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il tecnico attuale si trova a dover gestire questa incertezza. La situazione si sta facendo più complessa con il passare delle settimane.

Dusan l’ultimo grande colpo di Andrea Agnelli. È un errore da matita blu non rinnovare Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo era stato l’ultimo grande colpo da squadra dominante dell’era Andrea Agnelli. Attaccante di prima fascia, almeno nella serie A attuale, il goal nel sangue, forse troppo sovraccaricato di responsabilità, ma pur sempre un giovanotto che intimorisce le squadre avversarie. Non varrà forse quel contratto monstre che firmò nel 2022 ma vale eccome averlo in rosa. Oltretutto non si è mai tirato indietro quando si è trattato di combattere fino alla fine. La permanenza di Vlahovic era un desiderio di Spalletti. E ora? E ora ci vorranno parecchi quattrini per individuare una figura di quel calibro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Juventus, grave errore non rinnovare Vlahovic: ora chi glielo spiega a Spalletti?

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La JUVE DEVE RINNOVARE VLAHOVIC

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