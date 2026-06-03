La Juventus sta valutando un possibile acquisto a centrocampo e ha messo nel mirino Koke, centrocampista dell’Atletico Madrid di 34 anni. La società sta analizzando la fattibilità dell’operazione in vista della prossima stagione, senza aver ancora definito dettagli ufficiali. La trattativa non è ancora avviata, ma il nome del giocatore viene tenuto sotto osservazione come possibile rinforzo. Nessun accordo è stato raggiunto e le trattative sono ancora in fase preliminare.

Pazza idea in casa Juventus in vista della prossima stagione: riflettori puntati sul 34enne dell’Atletico Madrid. Nella Juve targata 20262027 si assisterà quasi sicuramente a una vera e propria rivoluzione, soprattutto per quel che concerne il centrocampo. Luciano Spalletti ha chiesto a gran voce l’arrivo di un profilo esperto e capace di abbinare qualità e quantità e, a tal proposito, l’ultima suggestione porta direttamente in casa Atletico Madrid. Terremoto Juve e nuovo dirigente: scippo alla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, la dirigenza di corso Galileo Ferraris starebbe infatti valutando con grande attenzione il profilo di Jorge Resurrección Merodio, meglio noto come Koke, classe ’92 di proprietà del club allenato da Simeone. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, l’ultima idea a centrocampo si chiama Koke: la situazione

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JUVENTUS: nome CLAMOROSO a centrocampo

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