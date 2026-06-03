jennifer lopez la figlia emme cambia genere e nome

La figlia di Jennifer Lopez ha annunciato di aver cambiato nome e genere. Da Emme Muñiz ora si chiama Oskar Muñiz. La decisione è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli. È stato confermato che il cambiamento riguarda sia il nome che l’identità di genere del minore. La famiglia ha condiviso la notizia attraverso canali social ufficiali. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui motivi di questa scelta.

La figlia di Jennifer Lopez ha scelto di cambiare genere e nome. Da Emme Muñiz è diventata Oskar Muñiz. Negli ultimi giorni l’attenzione dei media si è puntata sulla figlia di Jennifer Lopez, Emme Muñiz, che ha deciso di presentarsi pubblicamente con il nome di Oskar Muñiz. La giovane ha iniziato una nuova vita, con il totale sostegno della sua mamma. Emme Muñiz, la figlia di Jennifer Lopez, è diventata Oskar Muñiz. La giovane ha scelto di cambiare genere e nome, con il totale sostegno della sua mamma. Una scelta che ha suscitato interesse tra i fan della cantante e che coincide con un momento molto importante della vita della figlia, ovvero il completamento degli studi superiori e l’ingresso nel mondo universitario. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Jennifer Lopez Child Emme Changes Name To Oskar

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