La figlia di Jennifer Lopez ha annunciato di aver cambiato nome e genere, passando da Emme a un nuovo nome e identità di genere. La giovane non si è più identificata come femmina e ha scelto di adottare un nuovo nome. La notizia è stata condivisa pubblicamente tramite i canali social, attirando l’attenzione dei media. La famiglia ha confermato il cambiamento senza ulteriori dettagli. La ragazza non ha partecipato a eventi pubblici da quando ha annunciato la decisione.

La figlia di Jennifer Lopez è tornata al centro dell’attenzione internazionale ma questa volta non per una performance accanto alla celebre madre o per un’apparizione pubblica sul red carpet. A far discutere è infatti il nome con cui la diciottenne ha scelto di presentarsi al mondo: Oskar Muñiz. Per anni conosciuta come Emme Muñiz, una dei gemelli nati nel 2008 dall’unione tra la popstar americana e il cantante portoricano Marc Anthony (il cui vero nome è Marco Antonio Muñiz Rivera), la giovane sembra aver intrapreso una nuova fase della propria vita proprio in concomitanza con il diploma di scuola superiore. La notizia è emersa attraverso un account Instagram collegato alla Windward High School di Los Angeles, che pubblica i progetti universitari degli studenti dell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La figlia di Jennifer Lopez cambia nome e genere: non è più Emme

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Jennifer Lopez with her Mom & Daughter

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