Durante l'evento a Philadelphia, il rapper ha eseguito un concerto come artista principale. Durante la performance, ha rivolto alcune frecciate pubbliche a Drake, Nicki Minaj e Kanye West. La sua esibizione ha incluso riferimenti diretti e commenti rivolti a questi artisti, senza specificare dettagli aggiuntivi. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai motivi o alle intenzioni dietro i commenti.

Jay Z è ritornato sulle scene, con la partecipazione come headliner al The Roots Picnic 2026, tenutosi lo scorso weekend a Philadelphia: la sua performance è stata caratterizzata da un dissing nei confronti di Drake, Nicki Minaj e Kanye West. In una recente intervista con GQ, Jay Z aveva messo in discussione il ruolo delle faide nel mondo del rap nel 2026, affermando di non essere sicuro che “le battaglie debbano ancora far parte della cultura”. Parlando nel contesto della recente guerra di parole tra Drake e Kendrick Lamar, Hov ha osservato: “Adoriamo l’eccitazione e io adoro lo scontro, ma al giorno d’oggi ci sono così tante cose negative che ne derivano che quasi si vorrebbe che non accadesse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jay Z on fire: il dissing contro Drake, Nicki Minaj e Kanye West

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