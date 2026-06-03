Jaden Smith ha dichiarato di essere stato ispirato da persone come Christian Louboutin. Ha descritto l’ambiente come simile a una sala d’attesa di un pronto soccorso, ma con modelli molto belli e un’atmosfera di lusso, come in un hôtel particulier.

L’energia è la stessa che si trova nella sala d’attesa di un pronto soccorso, tranne per il fatto che i pazienti sono tutti modelli irragionevolmente belli, e la clinica potrebbe essere annessa a un hôtel particulier, che in francese significa “enorme casa di lusso”. Un assistente si morde il labbro e spinge un carrello pieno di scatole di cartone. Un altro porta un vassoio di caffè. Sorride freneticamente. Viene chiamato un modello. Si erge in tutta la sua altezza, e io mi sento incredibilmente piccolo. Poi, cammina lentamente verso un’altra stanza. Come un vero paziente impaziente, allungo il collo per vedere perché quest’uomo sia stato chiamato prima di me, anche se ne conosco il motivo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Jaden Smith: «Sono sempre stato ispirato da persone come Christian Louboutin»

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Jaden Smith GOES Viral After Eerie Message About His Mom

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