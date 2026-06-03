Italia-Serbia all' Arena | le modifiche alla viabilità
Venerdì 5 giugno alle 18 si terrà la partita di calcio tra le nazionali femminili di Italia e Serbia all’Arena. Per l’evento, sono state apportate modifiche alla viabilità nella zona, con divieti di sosta e deviazioni delle strade principali. Le autorità hanno annunciato che alcune vie saranno chiuse temporaneamente per consentire il regolare svolgimento della partita, e sono stati predisposti servizi di sicurezza e controllo del traffico.
In occasione dell’incontro di calcio tra le nazionali femminili di Italia e Serbia, in programma venerdì 5 giugno alle ore 18.15 allo stadio Arena Garibaldi, sono previste modifiche temporanee alla sosta e alla circolazione veicolare nelle aree limitrofe.Dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di venerdì 5. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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