Italia-Serbia all' Arena | le modifiche alla viabilità

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno alle 18 si terrà la partita di calcio tra le nazionali femminili di Italia e Serbia all’Arena. Per l’evento, sono state apportate modifiche alla viabilità nella zona, con divieti di sosta e deviazioni delle strade principali. Le autorità hanno annunciato che alcune vie saranno chiuse temporaneamente per consentire il regolare svolgimento della partita, e sono stati predisposti servizi di sicurezza e controllo del traffico.