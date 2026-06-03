Domani sera allo stadio Olimpico di Roma si svolge il Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2026. Tra gli atleti in gara ci sono le corse di battocletti, jacobs e diaz, che attirano l’attenzione del pubblico. La manifestazione rappresenta un momento importante del circuito internazionale di atletica leggera, con diverse discipline in programma.

Appuntamento fissato domani sera allo stadio Olimpico di Roma per il Golden Gala Pietro Mennea, valevole come quarta tappa della Diamond League 2026 dopo i due meeting cinesi e quello di Rabat. L’atletica italiana si appresta a vivere uno degli eventi clou dell’intera stagione, quando mancano ormai circa due mesi al via dei Campionati Europei di Birmingham. Al netto di eventuali rinunce o sostituzioni dell’ultimo minuto dovrebbero essere 18 gli azzurri in gara nell’unica tappa tricolore inserita nel calendario della Diamond League, tra cui alcuni pilastri del movimento nostrano come Marcell Jacobs, Andy Diaz e Nadia Battocletti. Peccato per... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Italia pronta al grande show del Golden Gala: Battocletti, Jacobs e Diaz illuminano un cast stellare

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