Italia-Lussemburgo | dove vederla in chiaro gratis orario e formazioni ufficiali dell' amichevole

L’Italia torna in campo dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali per il primo dei due appuntamenti amichevoli in programma nel mese di giugno. Gli azzurri affronteranno il Lussemburgo e tra pochi giorni sfideranno anche Grecia. Sarà il primo test del neo ct della nazionale maggiore Silvio Baldini che, escluso Donnarumma, ha chiamato tutti i giovanissimi del gruppo azzurro, rinunciando ai "big". Ci sarà Palestra, rivelazione dell'ultimo campionato di Serie A, che già aveva giocato negli spareggi contro Irlanda del Nord e Bosnia. Ci saranno anche Comuzzo, Pisilli e Pio Esposito, per il resto gli altri saranno tutti dell'Under-21. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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