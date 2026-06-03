Sono stati annunciati i primi tre concorrenti ufficiali dell’edizione 2026 dell’Isola dei Famosi. I nomi sono stati confermati e si preparano a partire per le Filippine, dove si svolgeranno le riprese. Al momento non ci sono dettagli su altri partecipanti o eventuali variazioni, e le indiscrezioni indicano che, salvo imprevisti, saranno loro a partecipare alla nuova stagione.

L’edizione 2026 dell’ Isola dei Famosi inizia a prendere forma e arrivano i primi nomi che, salvo sorprese dell’ultima ora, sbarcheranno nelle Filippine. Quest’anno il reality show è pronto a lasciare la storica location dell’Honduras per approdare altrove e non più in diretta. Un format registrato e più avventuroso, sulle orme di Pechino Express, l’adventure game di Sky che ha fatto sicuramente scuola in Italia. Chi sono i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2026. Tra i concorrenti più attesi de L’Isola dei Famosi 2026 figura Pierpaolo Pretelli, volto molto amato dal pubblico televisivo complice anche la sua love story con Giulia Salemi. Per Pretelli si tratta di un ritorno nel reality, seppur in una veste completamente diversa. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Isola dei Famosi 2026, chi sono i naufraghi: i primi 3 nomi ufficiali

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