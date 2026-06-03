IPO da OpenAI a Space X da record | le più attese dell’anno

Da quifinanza.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quest’anno sono previste diverse offerte pubbliche iniziali di grande rilievo, tra cui quelle di aziende come OpenAI e SpaceX. Queste IPO attirano l’attenzione per il volume di capitale che potrebbero raccogliere e per il ruolo che potrebbero avere nel settore tecnologico. Le operazioni sono considerate tra le più attese dell’anno e potrebbero influenzare i mercati finanziari e gli investimenti nel settore.

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