IPO da OpenAI a Space X da record | le più attese dell’anno
Quest’anno sono previste diverse offerte pubbliche iniziali di grande rilievo, tra cui quelle di aziende come OpenAI e SpaceX. Queste IPO attirano l’attenzione per il volume di capitale che potrebbero raccogliere e per il ruolo che potrebbero avere nel settore tecnologico. Le operazioni sono considerate tra le più attese dell’anno e potrebbero influenzare i mercati finanziari e gli investimenti nel settore.
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IPO da SpaceX vai estourar a bolha de IA
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