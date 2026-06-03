Quest’anno sono previste diverse offerte pubbliche iniziali di grande rilievo, tra cui quelle di aziende come OpenAI e SpaceX. Queste IPO attirano l’attenzione per il volume di capitale che potrebbero raccogliere e per il ruolo che potrebbero avere nel settore tecnologico. Le operazioni sono considerate tra le più attese dell’anno e potrebbero influenzare i mercati finanziari e gli investimenti nel settore.

Riflettori puntati sulla nuova ondata di importanti offerte pubbliche iniziali (IPO) che si prepara a cambiare il panorama degli investimenti. SpaceX, OpenAI e Anthropic sono pronte a quotarsi in Borsa e, stando alle cifre annunciate, il collocamento di SpaceX potrebbe diventare la più grande IPO di tutti i tempi. Si prevede che operazioni del genere suscitino notevole interesse da parte degli investitori, producano cambiamenti nella composizione degli indici e rafforzino la predominanza del settore tecnologico. Le quotazioni in Borsa attese fanno seguito agli utili realizzati di recente dai principali ‘hyperscaler’ del... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - IPO, da OpenAI a Space X (da record): le più attese dell’anno

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IPO da SpaceX vai estourar a bolha de IA

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