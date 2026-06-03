InsideAsia – Il risveglio economico di Hong Kong

Un aggiornamento sulla situazione economica di Hong Kong è stato pubblicato in una newsletter settimanale dedicata alle notizie asiatiche. La pubblicazione si concentra sui recenti sviluppi economici nella regione. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui dati o sui trend specifici. La newsletter si rivolge a un pubblico interessato alle notizie di attualità e analisi relative all’Asia.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo. La puntata di questa settimana parla del risveglio di Hong Kong. Nonostante la crisi energetica globale scatenata dalla guerra in Iran, l’economia dell’ex colonia britannica ha registrato la crescita più rapida degli ultimi quasi cinque anni, grazie a un’insaziabile domanda di intelligenza artificiale e a un aumento sia dei consumi che degli investimenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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