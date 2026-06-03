Inseguito scappa tra la folla del centro commerciale con una borsa di alcolici rubati

Nel primo pomeriggio del 2 giugno, un uomo è stato arrestato nel centro commerciale Verona Uno di San Giovanni Lupatoto dopo aver tentato di fuggire tra la folla con una borsa piena di alcolici rubati. Il personale dell’Arma ha fermato il soggetto poco dopo l’episodio, avvenuto nella zona dei negozi. Non ci sono stati feriti. La persona è stata portata in caserma per le procedure di rito.

Momenti quelli vissuto nel primo pomeriggio del 2 giugno al centro commerciale Verona Uno di San Giovanni Lupatoto, che si sono conclusi con l'arresto di un uomo da parte del personale dell'Arma.I carabinieri della stazione locale, nel corso di uno dei consueti servizi di pattugliamento del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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