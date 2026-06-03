Un incendio ha colpito un edificio nel quartiere di Malviya Nagar, a Nuova Delhi, causando la morte di 21 persone. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio e hanno coinvolto l’intera struttura. I soccorritori sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e recuperare i corpi delle vittime. Non sono ancora state fornite dettagli sulle cause dell’incendio o sul numero di feriti.

Sono 21 al momento in India i morti nell’ incendio che ha devastato un edificio nel quartiere di Malviya Nagar, nella parte meridionale di Nuova Delhi. Lo riporta l’agenzia di stampa indiana Press Trust of India, aggiungendo che diverse delle vittime sarebbero stranieri, perlopiù provenienti da Asia Centrale e Africa. L’agenzia scrive che, mentre in un primo momento era stato riferito che le fiamme erano divampate nel ristorante al piano terra dell’edificio, successivamente è emerso che l’incendio sarebbe scoppiato in un B&B. L’edificio ospitava un ristorante al piano terra e un hotel ai piani superiori. La zona, prevalentemente residenziale, è densamente popolata ed è molto frequentata da studenti e giovani professionisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - India, a fuoco un palazzo a Nuova Delhi: 21 morti

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