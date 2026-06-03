Martedì pomeriggio, una Mercedes SUV è uscita di strada lungo la raccordo che collega a Cossato, vicino a Vigliano Biellese. L’incidente ha coinvolto un parlamentare italiano molto noto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell’uomo o sulle cause dell’incidente. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire l’accaduto e ricostruire la dinamica.

Una Mercedes SUV è uscita di strada nel pomeriggio di martedì lungo la superstrada che conduce a Cossato, in prossimità di Vigliano Biellese. Si è trattato di un incidente autonomo, avvenuto in circostanze che fanno ipotizzare un possibile ruolo determinante del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia. Il veicolo ha terminato la sua corsa fuori carreggiata, senza coinvolgere altri mezzi e senza provocare feriti. Incidente in Suv: rilievi per capire la dinamica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e recupero del SUV, insieme alla polizia stradale che ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Incidente micidiale per il famosissimo parlamentare italiano. Cosa altro ha fatto! Proprio lui

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