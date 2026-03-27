Lo sport italiano si trova in lutto per la scomparsa di un noto manager, deceduto a 88 anni dopo una lunga malattia. La persona aveva avuto un ruolo significativo nella storia della Ferrari e dell’industria automobilistica italiana. La notizia è stata confermata nelle ultime ore, suscitando ricordo e rispetto tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Lo sport italiano è in lutto: è morto a 88 anni, dopo una lunga malattia, Piero Fusaro, manager che ha lasciato un’impronta profonda nella storia della Ferrari e dell’industria automobilistica italiana. Una di quelle figure che, anche lontano dai riflettori della pista, hanno contribuito a scrivere pagine decisive del motorsport. A diffondere la notizia è Motorsport.com: il decesso è avvenuto a pochi giorni dal suo compleanno, previsto per il 29 marzo. Un dettaglio che rende la notizia ancora più amara, e che chiude simbolicamente un percorso lungo decenni, vissuto tra fabbriche, consigli di amministrazione e scelte strategiche. Un nome che pesa nella storia della Ferrari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ferrari in lutto, è morto proprio lui: “Ha fatto la storia”

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