Incidente Manfredonia | scontro in moto alla periferia della città morto un ragazzo di 14 anni

Da quotidianodipuglia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Manfredonia, in provincia di Foggia, un ragazzo di 14 anni è morto in un incidente stradale avvenuto alla periferia della città. L’incidente ha coinvolto una motocicletta e si è verificato in un’area urbana. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

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Choc a Manfredonia, in provincia di Foggia, muore un ragazzo di 14 anni a causa di un tragico incidente stradale. Secondo le prime sommarie ricostruzioni, il mortale si è verificato nella serata di oggi (martedì 2 giugno), in località Posta del Fosso, alla periferia della città. Cosa è successo Aveva compiuto 14 anni da 20 giorni, il ragazzino morto in seguito a un incidente avvenuto alla periferia di Manfredonia (Foggia) mentre era in sella ad un motociclo guidato da un amico 15enne rimasto ferito ed elitrasportato a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia). Le condizioni del ferito non sarebbero gravi. L'incidente è avvenuto in una zona periferica della città, nei pressi di un cavalcavia sulla statale 89. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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