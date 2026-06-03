È in vendita il castello incompiuto di Gianfranco Ferrè, noto stilista italiano. Ferrè è famoso per il suo stile caratterizzato da equilibrio, eleganza e rigore. La proprietà, ancora in fase di completamento, è stata resa disponibile sul mercato. Non sono stati forniti dettagli sul prezzo o sulla posizione esatta del castello. La vendita riguarda un edificio con un forte legame alla carriera e allo stile dell’artefice.

Equilibrio, eleganza e rigore sono i tratti distintivi che hanno reso Gianfranco Ferrè uno degli stilisti più famosi al mondo e che ancora oggi è un faro di chi fa dell’eleganza il suo mantra. L'architetto della moda, come veniva chiamato, nel corso della sua carriera ha elaborato uno stile. 🔗 Leggi su Today.it

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Temi più discussi: Il castello sul Lago Maggiore che fu di Gianfranco Ferré torna in vendita con una storia sospesa; Stresa, in vendita il castello incompiuto di Gianfranco Ferré: costa 5,8 milioni; In vendita il castello di Ferré sul Lago Maggiore, per avere le chiavi servono più di 5 milioni; Il castello di Gianfranco Ferré è in vendita: oltre 5 milioni per la mega villa sul Lago Maggiore.

In vendita a Stresa il castello che fu dello stilista Gianfranco Ferré requadro.com/in-vendita-a-s… via @Requadro2 x.com

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