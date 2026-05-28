Il castello di Gianfranco Ferré è in vendita | oltre 5 milioni per la mega villa sul Lago Maggiore

Notizia in breve

Il castello Pellegrini a Stresa, sul Lago Maggiore, è stato messo in vendita a un prezzo superiore a 5 milioni di euro. La villa storica, appartenuta a Gianfranco Ferré, è ora disponibile sul mercato immobiliare. La proprietà si trova sulle rive del lago e rappresenta un esempio di architettura storica. Il prezzo richiesto è stato pubblicato ufficialmente. La vendita è stata annunciata senza ulteriori dettagli sui termini o sulla storia recente della proprietà.