Il castello di Gianfranco Ferré è in vendita | oltre 5 milioni per la mega villa sul Lago Maggiore
Il castello Pellegrini a Stresa, sul Lago Maggiore, è stato messo in vendita a un prezzo superiore a 5 milioni di euro. La villa storica, appartenuta a Gianfranco Ferré, è ora disponibile sul mercato immobiliare. La proprietà si trova sulle rive del lago e rappresenta un esempio di architettura storica. Il prezzo richiesto è stato pubblicato ufficialmente. La vendita è stata annunciata senza ulteriori dettagli sui termini o sulla storia recente della proprietà.
Castello Pellegrini a Stresa, sul Lago Maggiore, è la storica villa appartenuta a Gianfranco Ferré. Oggi è stata messa in vendita a oltre 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Sul Lago Maggiore torna protagonista il Castello Pellegrini che fu di Gianfranco Ferrè https://www.buongiornonovara.com/sul-lago-maggiore-torna-protagonista-il-castello-pellegrini-che-fu-di-gianfranco-ferre/ facebook
Il Castello Pellegrini di Stresa, acquistato dallo stilista negli anni 2000 con l'idea di trasformarlo in un relais di lusso, torna sul mercato a 5,8 milioni di euro. Oltre 1.000 mq di interni, un parco da 12.000 mq con spiaggia privata e un'architettura neocastellana da x.com
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