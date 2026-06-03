La Nazionale del futuro ha disputato la prima partita dopo la sconfitta con la Bosnia, sotto la guida del nuovo allenatore. La formazione titolare include il portiere Donnarumma, mentre la squadra ha affrontato la gara in Lussemburgo. La partita segna l'inizio di un nuovo ciclo, con i giocatori che cercano di dimostrare il loro valore. La sfida si è conclusa con un risultato positivo, dopo il cambio di allenatore e le novità nel roster.

Saranno famosi. Oggi sono ragazzi in cerca d’autore e l’Italia li sta cercando disperatamente. Escluso Donnarumma, campione d’Europa cinque anni fa, una vita fa, i più vecchi sono del 2004. E c’è qualcuno che neanche ricorda il cielo azzurro di Berlino, essendo nato addirittura nel 2008: come Inacio, in età da patente dal 2 aprile ma già in Bundesliga con il Borussia, come Ahanor, Camarda e Reggiani. Tanti hanno origini non italiane, ma sono italianissimi lo stesso, «perché la storia non può essere fermata», come dice Silvio Baldini, altro debuttante di 67 anni, ct di un’Italia mai vista e mai così giovane. Il ct a tempo li ha presi di peso dall’Under 21 e dalle nazionali più piccole e li ha portati tra i grandi per «lasciare un’eredità» a chi verrà dopo di lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Gazzetta.it - In Lussemburgo c'è la nuova Italia da scoprire: inizia la Nazionale del futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crushing a Billion-Dollar Drug Empire! Interpol's Global Hunt for Armed Narcos!

Notizie e thread social correlati

Lussemburgo-Italia, il pronostico: Baldini testa i giovani per la Nazionale del futuroNell’amichevole tra Lussemburgo e Italia, il commissario tecnico ad interim ha schierato principalmente giovani calciatori.

Temi più discussi: Dove vedere l'amichevole della Nazionale Lussemburgo-Italia in tv; Ecco l'Italia di Baldini: Ai ragazzi ho chiesto di divertirsi. E si commuove parlando del cane; Baldini: 'Sorpresi da Donnarumma e Pio, si sono messi a disposizione e hanno ringraziato'; In Lussemburgo un’amichevole con vista sul futuro. Baldini: Questo è un gruppo stupendo, qui ci sono i nostri giovani più bravi.

L' #Italia di Silvio #Baldini in campo stasera in amichevole contro Lussemburgo. È la prima uscita azzurra dopo il ko in Bosnia, in panchina il traghettatore che riparte da Donnarumma e una squadra giovanissima. Che ne pensate? x.com

Bartesaghi e Camarda convocati per le amichevoli dell'Italia contro Lussemburgo e Grecia reddit

Italia in Lussemburgo per tornare Mondiale. Baldini schiera Donnarumma, Ndour e tanti ragazzi. FormazioniProva, Silvio Baldini, a ricostruire l'Italia con le mani. Dopo un dramma sportivo come può essere l'eliminazione, per la terza volta consecutiva, dalla fase finale del Mondiale. Dove stavolta ci va ... firenzepost.it

Italia, astinenza da Mondiali: i giovani in Lussemburgo per superare la crisiBaldini, ct a tempo, garantisce: Questi giocatori sono il futuro del nostro calcio. In Lussemburgo una Nazionale multietnica fatta da Donnarumma e 21 debuttanti ... corriere.it