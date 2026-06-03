In Finlandia scatta la caccia al tesoro a un lingotto d’oro del valore di 20mila euro | così la principale località sciistica del Paese prova ad attrarre turisti in estate

In Finlandia, una località sciistica ha avviato una caccia al tesoro per trovare un lingotto d’oro del valore di 20mila euro. La iniziativa mira ad attirare turisti durante la stagione estiva, quando la zona è meno frequentata. La località di Levi, conosciuta soprattutto per le sue nevi invernali e le aurore boreali, cerca così di promuovere anche i paesaggi estivi. La ricerca del lingotto è il nuovo tentativo di incrementare l’afflusso di visitatori nella stagione calda.

La località di Levi, in Finlandia, è certamente più nota per le sue nevi invernali, le aurore boreali e i paesaggi che ricordano il magico mondo di Narnia, che per i suoi panorami estivi. Eppure c’è chi è pronto a garantire che il paesaggio in estate della Lapponia finlandese abbia molto da offrire, anche in assenza di renne e clima natalizio. Così Visit Levi, l’agenzia ufficiale per il turismo di Levi, ha organizzato una competizione molto singolare: un caccia al tesoro che durerà per tutta l’estate e permetterà di scoprire la meraviglie del posto, fino alla tappa finale. Chi arriverà primo si aggiudicherà così un lingotto d’oro del valore di 20mila euro. 🔗 Leggi su Open.online

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