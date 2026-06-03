Dopo la finale del Grande Fratello Vip 2026, avvenuta 15 giorni fa, i commenti sui social continuano a concentrarsi su un biglietto dell’equipaggio di un volo condiviso dall’ospite Ilary Blasi. Il messaggio scritto sul biglietto è diventato virale tra i follower, che lo hanno condiviso e commentato online. La puntata si è conclusa da poco, ma i commenti sui protagonisti e sui dettagli dell’evento rimangono vivi nelle discussioni dei fan.

Sono passati 15 giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 2026, ma i tormentoni di questa edizione del reality di Canale 5 ormai si sono fissati nel vocabolario dei fan e ci resteranno a lungo. A conferma dell’affetto con la quale è stato seguito il programma, Ilary Blasi ha condiviso nelle sue stories di Instagram il biglietto che ha ricevuto dall’equipaggio di un volo Ita Airways che ha preso per andare in Grecia. Il testo, che potete leggere di seguito, è ironico e poco istituzionale, ma è infarcito di tormentoni. “Benvenuta a Bordo Ilary È stato un grande piacere averti a bordo e spero che tu abbia gradito questo volo per Atene senza paurette. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - Ilary Blasi e il biglietto virale dell’equipaggio in aereo: cosa c’è scritto sul Grande Fratello Vip 2026

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