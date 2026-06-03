Il tempo passa il ricordo della sua storia e delle sue opere no Monsignor Mario Natalucci celebrato a dovere
A 46 anni dalla sua morte, una cerimonia ha ricordato monsignor Mario Natalucci a Falconara Marittima. Durante l’evento, sono state celebrate le sue opere e la sua vita, con discorsi e momenti commemorativi. La cerimonia ha coinvolto familiari, amici e membri della comunità, che hanno condiviso ricordi e testimonianze sul suo ruolo e presenza nel territorio. La memoria di Natalucci rimane viva tra i partecipanti.
FALCONARA MARITTIMA – A 46 anni di distanza dalla sua morte, la sua figura è ancora quantomai viva nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e frequentarlo. Soprattutto però, egli rappresenta un tratto importante di storia per Ancona e non solo che non va e non deve essere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Gianluca Gazzoli si emoziona ricordando la mamma e commuove pure Carlo Conti.
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