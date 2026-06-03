Il tempo passa il ricordo della sua storia e delle sue opere no Monsignor Mario Natalucci celebrato a dovere

Notizia in breve

A 46 anni dalla sua morte, una cerimonia ha ricordato monsignor Mario Natalucci a Falconara Marittima. Durante l’evento, sono state celebrate le sue opere e la sua vita, con discorsi e momenti commemorativi. La cerimonia ha coinvolto familiari, amici e membri della comunità, che hanno condiviso ricordi e testimonianze sul suo ruolo e presenza nel territorio. La memoria di Natalucci rimane viva tra i partecipanti.