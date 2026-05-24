Addio a monsignor Mario Milano il vescovo della ricostruzione dopo il sisma dell' Irpinia

È deceduto a 90 anni monsignor Mario Milano, che per oltre vent'anni ha ricoperto il ruolo di vescovo nella regione campana. La sua morte segna la fine di un periodo di riferimento per la Chiesa locale.

È morto all'età di 90 anni monsignor Mario Milano, figura di riferimento della Chiesa campana per oltre due decenni. Originario della Calabria, era stato ordinato vescovo da Papa Giovanni Paolo II e aveva segnato profondamente i territori che aveva guidato.Dalla Calabria all’Irpinia: il vescovo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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