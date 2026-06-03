Il superstizioso Cobolli più forte del vento | un italiano certamente finalista al Roland Garros

Da ilnapolista.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Flavio Cobolli è in semifinale a Roland Garros dopo aver sconfitto in quattro set il numero 6 del mondo, Auger-Aliassime. L’italiano ha vinto tutte e tre le sfide precedenti contro il canadese. La partita si è giocata nonostante il vento forte, che ha richiesto più attenzione. Cobolli si prepara ora alla prossima fase del torneo.

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Cobolli più foto anche del vento. Flavio Cobolli è in semifinale al Roland Garros. Ha battuto in quattro set il numero 6 del mondo Auger-Aliassime il canadese che l’azzurro ha battuto tre volte su tre. Oggi si è giocata la partita decisamente più importante tra i due. Il romano e romanista ha vinto in quattro set sempre con lo stesso punteggio: 46 64 64 64. Cobolli ha superato l’inizio nervoso e anche complicato per il forte vento. Poi, per fortuna, gli organizzatori hanno deciso di chiudere il tetto. Ed è cominciata un’altra partita. L’azzurro ha recuperato un break nel secondo set – era sotto 1-3 – e da quel momento è sempre stato lui a condurre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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