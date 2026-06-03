Il segreto dietro i cancelli | la chiesa nascosta dentro il Colosseo
Nel fornice numero 24 dell’Anfiteatro Flavio si trova una cappella attiva, dove si celebra ancora la Messa. La presenza di questa piccola chiesa all’interno del Colosseo non era nota fino a poco tempo fa. La cappella è nascosta tra le strutture dell’antico monumento e rimane operativa, senza essere visibile dall’esterno. La scoperta è stata resa pubblica di recente, evidenziando la continuità delle pratiche religiose in un sito storico così noto.
Un piccolo miracolo di resistenza spirituale: nel fornice numero 24 dell’Anfiteatro Flavio si nasconde una cappella attiva dove si celebra ancora la Messa. Milioni di turisti attraversano ogni anno l’arena dell’Anfiteatro Flavio, ignorando che tra le sue arcate millenarie si nasconde un luogo di fede. La storia di Santa Maria della Pietà, dove il sabato e la domenica si può ancora assistere alla Messa. È un tesoro tanto affascinante quanto sconosciuto: all’interno del monumento più famoso del mondo si trova una vera e propria chiesa cattolica attiva, la cappella di Santa Maria della Pietà al Colosseo. Mentre fuori dal Colosseo si vedono file di turisti di centinaia di metri per i biglietti, nel fornice numero 24 dell’Anfiteatro Flavio si rinnova un piccolo miracolo di resistenza spirituale. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Vaticano: Archivi Segreti e Misteri Nascosti della Chiesa | Documentario Completo
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