Il segreto dietro i cancelli | la chiesa nascosta dentro il Colosseo

Notizia in breve

Nel fornice numero 24 dell’Anfiteatro Flavio si trova una cappella attiva, dove si celebra ancora la Messa. La presenza di questa piccola chiesa all’interno del Colosseo non era nota fino a poco tempo fa. La cappella è nascosta tra le strutture dell’antico monumento e rimane operativa, senza essere visibile dall’esterno. La scoperta è stata resa pubblica di recente, evidenziando la continuità delle pratiche religiose in un sito storico così noto.